Пульмопровизорный госпиталь на 250 коек для больных коронавирусом откроется в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пульмопровизорный госпиталь на 250 коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 откроется в Караганде. Его оборудуют на базе городской больницы №1 в Майкудуке. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на пресс-конференции в онлайн-режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Караганде уже работают два пульмопровизорных госпиталя.
«Сейчас больницы области загружены на 70%. Запас есть, но количество заражённых за последнюю неделю выросло. Если раньше госпитализировали в среднем по 50 человек в сутки, то сейчас - по 70. Поэтому возникла потребность в ещё одном госпитале, который мы открываем в Майкудуке», - сообщил Ержан Нурлыбаев.
Возросло и количество пациентов с тяжёлым течением COVID-19. Сейчас в реанимационных отделениях находятся 29 человек. Девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Большинство из них - люди пожилого и старческого возраста.
Причину такого роста руководитель управления здравоохранения видит в несвоевременном обращении за медицинской помощью.
«К сожалению, люди пытаются лечиться самостоятельно. Я хочу призвать всех при первых признаках ОРВИ обращаться к врачам. В соцсетях высказывают мнение, что в стационарах больных КВИ не лечат, поскольку им не ставят системы и не делают инъекции. Но при коронавирусной инфекции внутривенные вливания могут вызвать отёк лёгкого и другие серьёзные последствия. Поэтому пока состояние пациента позволяет, мы обходимся таблетированными препаратами», - пояснил Ержан Нурлыбаев.
За последние недели на 20% выросло количество вызовов скорой помощи. Для того чтобы снизить нагрузку на неотложки, к людям с признаками ОРВИ выезжают бригады из поликлиник. В их распоряжение временно передали порядка 20 машин.
На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 1 897 больных COVID-19, 864 из них выписаны с выздоровлением.
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