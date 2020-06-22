Пульмопровизорный госпиталь на 250 коек для больных коронавирусом откроется в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пульмопровизорный госпиталь на 250 коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 откроется в Караганде. Его оборудуют на базе городской больницы №1 в Майкудуке. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на пресс-конференции в онлайн-режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде уже работают два пульмопровизорных госпиталя.

«Сейчас больницы области загружены на 70%. Запас есть, но количество заражённых за последнюю неделю выросло. Если раньше госпитализировали в среднем по 50 человек в сутки, то сейчас - по 70. Поэтому возникла потребность в ещё одном госпитале, который мы открываем в Майкудуке», - сообщил Ержан Нурлыбаев.

Возросло и количество пациентов с тяжёлым течением COVID-19. Сейчас в реанимационных отделениях находятся 29 человек. Девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Большинство из них - люди пожилого и старческого возраста.

Причину такого роста руководитель управления здравоохранения видит в несвоевременном обращении за медицинской помощью.

«К сожалению, люди пытаются лечиться самостоятельно. Я хочу призвать всех при первых признаках ОРВИ обращаться к врачам. В соцсетях высказывают мнение, что в стационарах больных КВИ не лечат, поскольку им не ставят системы и не делают инъекции. Но при коронавирусной инфекции внутривенные вливания могут вызвать отёк лёгкого и другие серьёзные последствия. Поэтому пока состояние пациента позволяет, мы обходимся таблетированными препаратами», - пояснил Ержан Нурлыбаев.

За последние недели на 20% выросло количество вызовов скорой помощи. Для того чтобы снизить нагрузку на неотложки, к людям с признаками ОРВИ выезжают бригады из поликлиник. В их распоряжение временно передали порядка 20 машин.

На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 1 897 больных COVID-19, 864 из них выписаны с выздоровлением.