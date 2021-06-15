Пул экопроектов разрабатывают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области реализуется Дорожная карта по улучшению экологии. В неё входит комплекс мер по снижению вредных выбросов, защите окружающей среды, передает МИА «Казинформ».

О том, что уже сделано, и планах на будущее рассказали на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области на 2020–2024 годы. Как известно, основным из загрязнителей региона является компания «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие обязуется снизить выбросы на 65 тыс. тонн к 2024 году. Также компанией параллельно разработана экологическая стратегия до 2030 года», – сообщил и. о. руководителя департамента экологии Дархан Исжанов.

Он прокомментировал жалобы жителей Жезказгана и Балхаша на загазованность. Экологи говорят о необходимости модернизации производства в этих городах. В Жезказгане планируется строительство нового сернокислотного цеха медеплавильного завода. По расчётам, это позволит снизить выбросы до 20 тыс. тонн по диоксиду серы.

По словам Дархана Исжанова, совместно с Министерством экологии будет разработана Дорожная карта по снижению эмиссий на производственных площадках ТОО «Казахмыс Смэлтинг» в Жезказгане и Балхаше.

На совещании говорили о проблеме стихийных свалок. В этом году с помощью космического мониторинга их выявили 330. Акиматы городов и районов займутся их ликвидацией.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асет Тазабеков рассказал о планах на 2022 год. В свете нового Экологического кодекса в области разрабатывают пул проектов.

«Это строительство полигонов ТБО, рекультивация нарушенных земель, озеленение, реконструкция и строительство очистных сооружений, санация русел рек, капитальный ремонт плотин», – уточнил он.

В течение пяти лет в области планируется озеленить 22,5 тыс. га территории. Для этого понадобится 100 млн сеянцев зелёных насаждений. В этом году в рамках национального проекта «Таза табиғат» уже проведён ряд экологических акций.

«Вопросы охраны окружающей среды держим на особом контроле. Необходимо принять меры по улучшению экологии за счёт дополнительных природоохранных мероприятий. По запланированному графику исполнять Дорожную карту. На постоянной основе проводить работу по ликвидации несанкционированных свалок. Полигоны ТБО должны соответствовать экологическим требованиям. Продолжить реализацию республиканской акции «Бірге таза Қазақстан», – дал поручения аким области Женис Касымбек.