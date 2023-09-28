Казахстанский «список иноагентов» прокомментировали в Минфине

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал вопрос публикации данных лиц, получающих финансирование из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Мы не опубликовывали каких-либо личных данных физических лиц. Для нас важна информация о налогоплательщике. Если налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность – юридическое лицо, физическое лицо и он зарегистрирован у нас в качестве налогоплательщика, статус имеет, предоставляет налоговую отчетность, то данные по налогоплательщикам в соответствие с 30-ой статьей не являются налоговой тайной – наименование, ИИН и БИН. Поэтому мы можем размещать данные по налогоплательщикам, по их идентификационным номерам, - сказал Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Вице-министр добавил, что подобная информация публикуется давно на сайтах ведомства.

- Вы можете даже в поисковиках наших сайтов увидеть через ИИН, через БИН, мы даже некоторые услуги сделали, чтобы другие плательщики могли просмотреть статус бездействующих налогоплательщиков, имеющих задолженность, чтобы они при составлении договоров, при каких-то взаиморасчетах рассчитывали свои риски, - пояснил Ержан Биржанов.

Он также ответил на вопрос: «Будут ли в этот список включены госорганы, которые получают финансирование?».

- Если вы знаете, данные лица предоставили налоговую отчетность. У нас четко ограничены услуги и виды деятельности, по которым публикуются такие данные. Есть четкий перечень услуг, целевое направление данных денег и по ним мы получаем соответствующую форму налоговой отчетности. То есть, они предоставляют отчетность по данной категории, целевому назначению этих денег и мы их публикуем. А в другой части, если госорган получил деньги на другие цели, мы их не публикуем. И, в любом случае, если госорган получил деньги, либо проводит какой-то конкурс, это и так-то прозрачно видно через сайты, через бюджеты, через сайт госзакупок, - подчеркнул Ержан Биржанов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минфин опубликовал список лиц, получающих финансирование из-за рубежа. В список вошли 240 физлиц и организаций, в том числе известные журналисты, общественники и НПО.