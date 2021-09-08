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    17:44, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Публикации об ограничении учетной записи «ASHYQ» из-за административного штрафа - фейк

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появились публикации об ограничении учетной записи «ASHYQ» в связи с наложением административного штрафа. Данная информация является фейком, сообщается на странице заместителя председателя правления - члена правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в Facebook.

    На сегодня доступ к «ASHYQ» обеспечен посредством различных мобильных приложений, в том числе Kaspi.kz (АО «Kaspi Bank») и Homebank (АО «Halyk Bank»). Но ни банки, ни другие приложения предоставляющие возможность проверки статуса, какую-либо информацию о предпринимателях – участниках проекта не получают.

    «Уважаемые предприниматели, обратите внимание, что ограничения по использованию «ASHYQ» могут быть применены только в случаях, предусмотренных ПГГСВ РК № 33 от 29 июля 2021 года «О внедрении проекта «ASHYQ» на объектах предпринимательства».

    В этой связи убедительно просим использовать информацию только с официального сайта ashyq.kz.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq Общество
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