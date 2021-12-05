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Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию отменили в Костанае

5 Декабря 2021 19:31
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Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию отменили в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Запланированные на 14 декабря публичные слушания по возможному повышению тарифа на электроэнергию отменили в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК.

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«Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области сообщает, что запланированное на 14 декабря 2021 года в 15:00 часов публичное слушание по уведомлению о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года ТОО «Костанайский Энерго Центр» отменяется, в связи с отзывом субъектом своего уведомления», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области планируется проведение публичных слушаний по повышению цен на электрическую энергию.

Тогда в Комитете сообщили о том, что необходимость повышения цены на электрическую энергию вызвана ростом затрат на покупку электроэнергии АО «Севказэнерго», а также ростом тарифа на передачу и распределение электрической энергии по сетям. В связи с чем, ТОО «Костанайский Энерго Центр» обратилось в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с уведомлением о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года.


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#Энергетика   #Костанайская область   #Цены и тарифы   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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