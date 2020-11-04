Публичную карту очистки улиц предложил создать аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предлагает общественности следить за качество уборки улиц зимой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата обсуждали подготовку к зимнему содержанию автодорог. Речь шла и об уборке улиц Петропавловска. Глава региона обратил внимание на безответственность подрядных организаций, чья техника ломает бордюры и насаждения.

«Важен контроль за работой подрядных организаций, которые вывозят снег. Чтобы они не нарушали бордюры, насаждения. В договоре должно быть это прописано. Есть немало фактов, когда техника не стесняется заезжать на бордюры, ломает их и никто не несет ответственности за это. Контроль должен быть со стороны общественности и горакимата. Летом общественность просили контролировать строительные работы. Теперь просим фиксировать нарушения при очистке улиц. Нужно проработать возможность создания публичной карты очистки улиц города, чтобы каждый житель видел, как работают коммунальные службы», - сказал К. Аксакалов.

Аким области уверен, что людям неинтересно, сколько снега в кубометрах вывезли с улиц города. Петропавловцы должны знать, какие улицы, микрорайоны очистили. Как выразился К.Аксакалов, «героические отчеты о вывезенных тоннах снега людям не нужны». Аким области подчеркнул, что нужно все объяснять простым и понятным языком, наладить связь с общественностью.

«Обратите внимание на очистку от снега дворовых территорий. Мы договаривались, что КСК убирают снег с крыш, выдвигают его из дворов, чтобы коммунальные службы вывезли. Тяжелая техника во дворы не должна заходить. Иначе разрушат все, что мы сделали. Работу с КСК проводите уже сейчас. Особый контроль – за территориями предприятий и бизнеса. Не вывозят снег – есть механизмы, чтобы штрафовать. Работу проводите всю зиму, а не активизируйтесь только к весне», - поручил акиму Петропавловска К.Аксакалов.

Глава города Булат Жумабеков заверил, что вопросом зимнего содержания улиц Петропавловска занимаются. Уже разделили город на маршруты. Каждая подрядная организация будет нести ответственность за вверенный ей участок. В том числе и за допущенные дефекты при уборке улиц.

«По Петропавловску финансовых средств достаточно. В сравнении с прошлым годом на 20% увеличилось количество спецтехники и работников. Это позволит своевременно убирать 300 км дорог города», - подчеркнул К. Аксакалов.



