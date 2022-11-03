Публично озвучить меры наказания виновных за гибель шахтеров призвала Эльвира Азимова

3 Ноября 2022, 21:03

3 Ноября 2022, 21:03

Публично озвучить меры наказания виновных за гибель шахтеров призвала Эльвира Азимова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данные проверки должны быть проведены тщательно, комиссионно, результаты, меры, которые будут приняты по усилению безопасности и привлечению к ответственности виновных, должны быть публично озвучены. Об этом заявила на своей странице в Facebook Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова, передает МИА «Казинформ».

«Сегодняшний взрыв на шахте в городе Шахтинск унёс из жизни 5 человек. Мы выражаем глубокое соболезнование близким. Желаем всем пострадавшим выздоровления. На прошлой неделе во время двух моих встреч собеседники рассказывали о своих личных впечатлениях от спуска в шахту и высказали твёрдую позицию о необходимости жесткого контроля за выполнением работодателем своих обязательств по безопасности и социальной защите. Сегодня журналист высказала такую же позицию и задала вопрос о привлечении к ответственности виновных», - написала Эльвира Азимова.

Как отметила омбудсмен, это уже не первый случай, произошедший на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау». Глава государства сегодня дал Правительству поручение принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. Семь шахт приостановили работу на сутки. На восьмой, где погибли люди, приостановлены работы и идут проверки.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария, в результате которой погибли пять человек, четверо пострадали. Четверых пострадавших в ЧП на шахте Ленина доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова. Двух шахтеров готовят к операции, состояние остальных стабильное.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».