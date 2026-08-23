Птица улар встречала избирателей на участке в области Ұлытау

Аниматор встречал избирателей и фотографировался с посетителями на память. Такой формат придал дню голосования особую атмосферу.

Выбор образа улара имеет символическое значение. Эта птица, обитающая в высокогорных районах, олицетворяет величие, свободу, стойкость и жизненную силу. Сам Улытау является одним из важных символов казахской истории, единства народа, национального духа и государственности.

В этом контексте образ улара на избирательном участке № 123 стал способом представить природу и историю Улытау в современном формате. Стремление птицы к высоте перекликается с уверенностью региона в будущем, а ее связь с родной природой символизирует любовь к родному краю.

Улар — одна из уникальных птиц, обитающих в горной местности. Его приспособленность к естественной среде и жизнь в высокогорных районах тесно связаны с природным ландшафтом Улытау. Забота о редких видах птиц, в том числе об уларе, является одним из направлений сохранения биоразнообразия региона.