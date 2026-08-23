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    Птица улар встречала избирателей на участке в области Ұлытау

    Необычный персонаж появился на избирательном участке № 123 Улытауского района области Ұлытау — посетителей встречал аниматор в образе птицы улар, символизирующей природное своеобразие региона, передает Kazinform.

    Птица улар встречала избирателей на участке в области Ұлытау
    Фото: Kazinform

    Аниматор встречал избирателей и фотографировался с посетителями на память. Такой формат придал дню голосования особую атмосферу.

    Выбор образа улара имеет символическое значение. Эта птица, обитающая в высокогорных районах, олицетворяет величие, свободу, стойкость и жизненную силу. Сам Улытау является одним из важных символов казахской истории, единства народа, национального духа и государственности.

    В этом контексте образ улара на избирательном участке № 123 стал способом представить природу и историю Улытау в современном формате. Стремление птицы к высоте перекликается с уверенностью региона в будущем, а ее связь с родной природой символизирует любовь к родному краю.

    Улар — одна из уникальных птиц, обитающих в горной местности. Его приспособленность к естественной среде и жизнь в высокогорных районах тесно связаны с природным ландшафтом Улытау. Забота о редких видах птиц, в том числе об уларе, является одним из направлений сохранения биоразнообразия региона.

    Выборы-2026 Регионы область Улытау Выборы в Курултай
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор