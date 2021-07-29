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Птицу по кличке Шурка спасли в Аксу

29 Июля 2021 22:15
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Птицу по кличке Шурка спасли в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Золотистую щурку выхаживают в павлодарском лесхозе. У пернатой питомицы ранено крыло, сможет ли она летать – пока неизвестно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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О необычной находке в службу 109 сообщил жительница села Жолкудук. Как рассказала Айна, яркая птичка влетела в лобовое стекло ее автомобиля. Девушка решила самостоятельно помочь птице и забрала ее домой. Но, как выяснилось, пострадавшей нужна квалифицированная медпомощь, поэтому Айна обратилась в службу 109. Оператор, в свою очередь, передал информацию о находке в лесхоз.

«Нам сообщили, что есть раненая птица. Лесники выехали, забрали. Оказалась, что это золотистая щурка из семейства щурковых. Сельские ребятишки попросили назвать птицу Шуркой» , - рассказывает руководитель павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

Пернатую пациентку показали ветеринару, которая обнаружила небольшие повреждения правого крыла.

«Пока птицу поместим на лыжной базе села Павлодарское, наложим на крыло медицинскую сетку, чтобы правильно срослось. Дальше будет видно: если Шурка поправится, то выпустим на волю. Если летать не сможет – останется здесь на ПМЖ», – рассказал Аждар Жусупов.

По словам ветврача, главная задача сейчас, чтобы Шурка хорошо кушала, это поможет ей восстановиться.

Еще одну раненую птицу – пустельгу обнаружила в черте города жительница Павлодара. Девушка тоже позвонила по номеру 109, и пострадавшей пернатой занялись лесники и ветеринары.

Пустельга также отправилась в живой уголок центра активного отдыха в село Павлодарское. Здесь уже живут енотовидная собака, еноты-полоскуны, ястреб, пустельга, а также постоянные обитатели. Среди них родившийся в этом году верблюжонок по кличке Аким, пони и даже обезьяна.


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#Павлодарская область   #Происшествия   #Природа  
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