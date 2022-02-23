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«Птичий» сквер появится в Нур-Султане

23 Февраля 2022 22:00
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«Птичий» сквер появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое тематическое общественное пространство появится этим летом в столице. Птичий сквер расположится в исторической части города – в квадрате улиц Желтоксана, Сейфуллина, Бейбитшилик и Омарова - около городской поликлиники №1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Учитывая, что многие горожане любят кормить голубей, в новом сквере планируется установить скворечники c кормушками для птиц.

Для столичного центра урбанистики основные задачи при проектировании заключались в формировании общегородской зоны отдыха: создание территорий для кормления птиц и отдельной тихой зоны с безбарьерной средой.

Освещение входной группы планируется оформить гирляндами. По всей территории сквера будут установлены тематические торшеры. Вдоль тротуаров появятся скамейки и лежаки. Также в центре сквера планируется расположить теневой навес с клумбой озеленения. Дополнительно на пустующих территориях общественного пространства будут высажены деревья.

Напомним, в текущем году в столице планируется благоустроить 250 дворов и общественных пространств. Всего в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» по поручению акима столицы Алтая Кульгинова было благоустроено более 500 дворов и общественных пространств.


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#Нур-Султан   #Акимат  
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