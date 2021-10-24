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    21:00, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Птичий рай природного резервата «Акжайык» - фоторепортаж

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Одно из мест, которое может стать популярным туристическим направлением в Атырауской области - уникальные природные угодья резервата «Акжайык» в дельте Урала и на побережье Каспийского моря, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В природном резервате, занимающем территорию в 341 тысячу гектаров, гнездятся или бывают пролетом 292 вида птиц. На морских островах - шалыгах или побережье Каспия можно встретить скопу, мраморного чирка, журавля-красавку. Это очень редкие птицы. По словам орнитологов, здесь видели стерха. В природе их остались считанные единицы.

    Корреспондент МИА «Казинформ» с известным в регионе фотографом Карасаем Кунжариковым побывали в этих удивительно красивых местах, где птицы будто позируют, пролетая совсем близко от людей.

    К слову, в Атыраускую область прилетели первые розовые фламинго.


    Теги:
    Атырауская область Природа Экология Главная для mail.ru
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