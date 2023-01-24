Птичий грипп стал причиной гибели тюленей на побережье Каспия в Дагестане

ТАСС. КАЗИНФОРМ – У погибших на берегу Каспия в Дагестане тюленей обнаружен птичий грипп, сообщил ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев, передает МИА «Казинформ».

«По первым результатам исследований [отобранных] в биообразцах особей, найденных на побережье в декабре, <…> обнаружен птичий грипп. Исследования с помощью ПЦР с праймерами на вирус гриппа типа А — дали положительный результат. Пока это только предварительные исследования и <…> исследования продолжаются. Но мы точно можем сказать, что вирус найден», - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время устанавливается вид штамма.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на побережье Каспия обнаружено 1,7 тысячи мертвых краснокнижных нерп, признаков влияния человека на них, предварительно, не обнаружено.

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