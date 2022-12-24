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Птичий грипп стал причиной гибели лебедей на озере Караколь

24 Декабря 2022, 08:12
Птичий грипп стал причиной гибели лебедей на озере Караколь

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Случаи падежа лебедей зарегистрированы в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь Мангистауской области. Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в Национальной референтный центр по ветеринарии, дали положительный результат на грипп птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза.

Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана.

Как сообщалось ранее, по учетным данным, на озере Караколь зимуют до 10 000 лебедей.

Ранее сообщалось о том, что мертвых лебедей снял на видео житель Актау. При осмотре побережья озера Караколь специалисты обнаружили 10 погибших лебедей. В качестве предварительной причины гибели птиц назывались голод и морозы.

Фото lada.kz


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