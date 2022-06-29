29 Июня 2022 16:37

Птичий грипп мог стать причиной массовой гибели чаек в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Число погибших чаек красноголового хохотуна увеличилось в Атырауской области. Причиной их гибели мог стать птичий грипп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалкаров, в настоящее время обнаружено уже 5 тыс. 700 погибших чаек красноголового хохотуна. Половина из них погибли в Каспийском море на песчаных островах-шалыгах Государственного природного резервата «Акжайык», половина обнаружены на искусственных островах Д-1 и Д-4 месторождения Кашаган. Эти острова принадлежат компании НКОК и с них осуществляется добыча нефти. Предположительно чайки гибнут от птичьего гриппа, поскольку в самом начале июня гибель этих птиц была зафиксирована в России. Но окончательного результата исследований пока нет. Отобранные пробы погибших чаек отправлены на экспертизу в столицу.

«В настоящее время продолжается мониторинг островов и побережья Каспийского моря», - сообщил Мереке Шалкаров.

Как ранее сообщалось, массовая гибель чаек произошла в Атырауской области.