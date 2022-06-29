29 Июня 2022 18:37

Птичий грипп АН5 подтвердился у погибших чаек в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Птичий грипп АН5 подтвердился у массово погибших чаек в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира была создана комиссия по установлению причин гибели птиц, организован выезд на острова, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц с целью установления причин гибели. Результаты исследования Национального референтного центра по ветеринарии показали положительный результат на птичий грипп АН5», - говорится в сообщении Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Как ранее сообщалось, массовая гибель чаек произошла в Атырауской области. Всего на сегодняшний день обнаружено 5 тыс. 700 мертвых птиц.