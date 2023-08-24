Птицефабрики области Абай недополучили госсубсидии на 500 млн тенге

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 500 млн тенге госсубсидий не выплатили предпринимателям в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НПП «Атамекен».

В Палату предпринимателей области Абай поступило обращение от двух птицефабрик по вопросу невыплаченных субсидий, общая сумма которых составила более 500 млн тенге.

Проблемный вопрос был поднят на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции с участием субъектов бизнеса, представителей Антикоррупционной службы, Прокуратуры области, Департамента экономических расследований, Управления сельского хозяйства и земельных отношений и других органов исполнительной власти города и региона, а также и.о. председателя Палаты предпринимателей области Абай Максата Суйчинова.

«Сегодня 70% от общего показателя производства мяса птицы в городе даем мы – две птицефабрики. Мы обеспечиваем работой около тысячи человек. Наша годовая производственная мощность составляет 17 тысяч тонн и с 2022 года мы работаем в полную силу. Сейчас денег в обороте нет, субсидии не можем получить. Сейчас ввозят дешевое куриное мясо из России, Украины, Америки, что в нем содержится, никто не знает, покупают, потому что дешевле. Мы писали письма и в Управления сельского хозяйства области Абай, ВКО, и в Министерство финансов, фабрики не дополучили 160 млн субсидий в 2021 году, мы снова подали в суд, возможно, в этом месяце рассмотрят. Но в этом году мы также не получили субсидии в размере 444 млн тенге от области Абай. Восьмой месяц уже ждем», – поделился директор ТОО «Восток Бройлер» Толеужан Жексембаев.

Фабрики неоднократно обращались в адрес Управления сельского хозяйства ВКО с просьбой решить вопрос о выделении дополнительного бюджета для выплаты недополученных сумм субсидий по решению суда. Однако проблема не нашла своего решения. Так, было направлено обращение в Министерство финансов РК, из ответа которого следует, что в соответствии с Правилами субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, порядок предоставления бюджетных субсидий осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

«На основании постановления №51 акимата области Абай, утвержденного от 14.03.2023 года, направленного на удешевление стоимости производства мяса птицы, предусмотрено 712 млн. тенге. Тем не менее, 557 млн. тенге из выделенных средств направлено на оплату резервных заявок 2022 года, на заявки текущего года ушло 154 млн. тенге. Акиматом области Абай направлено письмо в Министерство сельского хозяйства с бюджетной заявкой на дополнительную потребность в денежных средствах, запросили 900 000 тыс. тенге», – сообщил заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Ертай Куанбаев.

В связи с образованием новых областей в соответствии с Протоколом Заместителя Премьер-Министра Романа Скляра от 22 июля 2022 года акиматам Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей было поручено обеспечить выплату субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям вновь образованных областей до конца 2022 года. Однако меры по распределению средств на выплату субсидий со стороны акимата ВКО не приняты.

«Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области вынес постановление, обязывающее Управление сельского хозяйства ВКО принять заявки двух птицефабрик на субсидирование реализованной продукции мяса птицы в период с 20 июля по 23 сентября 2021 года. В этой связи исполнение решения суда входит в компетенцию Управления сельского хозяйства ВКО», – добавил заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Ертай Куанбаев.

Директор ТОО «Восток Бройлер» Толеужан Жексембаев отмечает последствия проблемы – при постоянном росте цен на сырье для производства комбикормов, в условиях хронического недополучения государственных субсидий, птицефабрики будут вынуждены поднять цены на производимую продукцию.

По итогам заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Регпалатой было рекомендовано Прокуратуре области Абай внести акт прокурорского надзора.