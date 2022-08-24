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    20:00, 23 Август 2022 | GMT +6

    Птица попала в двигатель казахстанского самолета

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В двигатель самолета авиакомпании Air Astana попала птица, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

    «Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС912 Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. Требуется бороскопическая инспекция двигателя», - сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.

    Ранее подобный случай уже происходил с одним из самолетов авиакомпании. 18 августа авиарейс Алматы-Атырау задержался из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы.


    Теги:
    Алматы Авиация Происшествия Происшествия, ЧС
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