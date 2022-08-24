Птица попала в двигатель казахстанского самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В двигатель самолета авиакомпании Air Astana попала птица, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

«Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС912 Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. Требуется бороскопическая инспекция двигателя», - сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Ранее подобный случай уже происходил с одним из самолетов авиакомпании. 18 августа авиарейс Алматы-Атырау задержался из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы.