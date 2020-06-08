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Птенца степного орла сфотографировали в Мангистауской области

8 Июня 2020 23:42
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Птенца степного орла сфотографировали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Птенца степного орла сфотографировал организатор туров по Мангистау Вячеслав Никишин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Орленок попал в объектив фотоаппарата 7 июня.

Автор фото Вячеслав Никишин не сообщил о геолокации сделанного фото, так как опасается, что степных орлов «посетят» браконьеры.

По его словам, орлов он видел и ранее, но птенца – впервые.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что в Мангистау популяция степного орла сократилась на 90 процентов.

Отмечается, с тепной орел является малочисленным видом, численность которого продолжает сокращаться почти по всему ареалу. Много птиц, особенно молодых, гибнет на линиях электропередач. Занесён в Красные книги Казахстана и Российской Федерации.


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Ключевые слова: Экология, Мангистауская область,
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