Птенца степного орла сфотографировали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Птенца степного орла сфотографировал организатор туров по Мангистау Вячеслав Никишин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Орленок попал в объектив фотоаппарата 7 июня.

Автор фото Вячеслав Никишин не сообщил о геолокации сделанного фото, так как опасается, что степных орлов «посетят» браконьеры.

По его словам, орлов он видел и ранее, но птенца – впервые.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что в Мангистау популяция степного орла сократилась на 90 процентов.

Отмечается, с тепной орел является малочисленным видом, численность которого продолжает сокращаться почти по всему ареалу. Много птиц, особенно молодых, гибнет на линиях электропередач. Занесён в Красные книги Казахстана и Российской Федерации.