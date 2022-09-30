PTC Operator в августе 2022 года перевез рекордное количество дизтоплива

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупный отечественный оператор подвижного состава PTC Operator увеличивает объёмы перевозки светлых нефтепродуктов с отечественных НПЗ. В августе 2022 года перевезено рекордное количество дизтоплива - 486 011 тонн, передает МИА «Казинформ».

Среднемесячные отгрузки дизтоплива PTC Operator на внутренний рынок в прошлом году в среднем составляли 396 529, а в этом году этот показатель составил 434 006 тонн дизельного топлива. В августе 2022 года компанией отгружен рекордный объем - 486 011 тонн дизельного топлива.

По данным PTC Operator только его силами в настоящий момент на внутренних маршрутах задействовано 10 000 вагонов-цистерн.

Всего в управлении PTC Holding (материнская компания PTC Operator) находится 12 027 вагонов-цистерн. Компания ежегодно инвестирует в приобретение новых цистерн. При этом не только обеспечивается необходимое количество вагонов, но и их работоспособность. За 2019-22 годы PTC Holding вложила более 14,5 млрд тенге в ремонт парка. Компания несет серьезные расходы, чтобы парк цистерн, который призван обеспечивать перевозки внутри страны, находился в постоянно хорошем состоянии. Все ремонты вагонов-цистерн производятся исключительно на отечественных вагоноремонтных заводах.

В течение последних 3-х лет PTC Holding инвестирует и в развитие транзитных контейнерных перевозок. В целях увеличения пропускной и перерабатывающей способностей между Казахстаном и Китаем на станции Достык реализованы проекты стоимостью 23,5 млрд тенге по строительству 2-х очередей многофункционального перевалочного Достык Транстерминала, мощностью 360 тыс. контейнеров (в 20-тифутовом эквиваленте) в год, а также железнодорожной инфраструктуры протяженностью 13 км. Уникальный терминал позволяет осуществлять обработку контейнерных поездов по «сквозной» технологии. Приемоотправочные пути находятся там вне магистрального пути АО «НК «КТЖ», соединяясь с ним через новый разъезд.

Железнодорожная инфраструктура включает в себя новую станцию, которая будет передана в собственность АО «НК «КТЖ», и путевое развитие, снижающее нагрузку на инфраструктуру станции Достык, что в результате позволяет увеличить объем транзитных контейнерных перевозок. Для увеличения скорости грузового движения при перевалке контейнеров PTC Holding приобретены 4 маневровых локомотива и 600 80-ти футовых фитинговых платформ, они используются в приграничной зоне для увеличения объемов, надежности и стабильности транзитных перевозок.

АО «НК «КТЖ» - надёжный партнёр PTC Holding в реализации всех планов. Данное сотрудничество - положительный пример эффективного частного инвестирования для решения государственных задач.