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ПСЖ - Бавария: где казахстанцы смогут увидеть финал Лиги чемпионов
23 Августа 2020 22:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финал Лиги чемпионов покажет телеканал «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу канала.
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Финал Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 пройдет 23 августа 2020 года на поле «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне (Португалия).
Первым в финал вышел «ПСЖ», разгромивший со счетом 3:0 в полуфинале «РБ Лейпциг». Чемпион Франции встретится с «Баварией», которая на день позже с аналогичным результатом обыграла «Лион».
Прямая трансляция финального матча на телеканале «Qazaqstan»
23 августа - «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия)
Начало в 00:50 24 августа (по времени Нур-Султана)
Все матчи под эгидой УЕФА будут проходить без зрителей.
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