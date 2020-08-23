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ПСЖ - Бавария: где казахстанцы смогут увидеть финал Лиги чемпионов

23 Августа 2020 22:00
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ПСЖ - Бавария: где казахстанцы смогут увидеть финал Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финал Лиги чемпионов покажет телеканал «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу канала.

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Финал Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 пройдет 23 августа 2020 года на поле «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне (Португалия).

Первым в финал вышел «ПСЖ», разгромивший со счетом 3:0 в полуфинале «РБ Лейпциг». Чемпион Франции встретится с «Баварией», которая на день позже с аналогичным результатом обыграла «Лион».

Прямая трансляция финального матча на телеканале «Qazaqstan»

23 августа - «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия)

Начало в 00:50 24 августа (по времени Нур-Султана)

Все матчи под эгидой УЕФА будут проходить без зрителей.

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