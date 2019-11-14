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Психотропы слали почтой из Нидерландов в Алматы и продавали через интернет - КНБ РК

14 Ноября 2019 11:30
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Психотропы слали почтой из Нидерландов в Алматы и продавали через интернет - КНБ РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по городу Алматы пресечена деятельность наркогруппировки, организовавшей контрабандный канал поставок синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений из стран Евросоюза в РК с целью последующего сбыта на территории Алматы, передает МИА «Казинформ» со  ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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«6 ноября 2019 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в почтовом отделении задержаны двое жителей Алматы «К» и «Д», причастные к организации контрабандных поставок наркотиков из Нидерландов через Германию в РК, с изъятием 968 психотропных таблеток», - сообщает ведомство


По месту проживания задержанного «К» также изъяты предположительно 1.5 кг гашиша и 30 г мефедрона. Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу.

Сбыт наркотических средств и психотропных веществ осуществлялся через интернет-магазин.

По данному факту Департаментом КНБ РК по городу Алматы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК. Задержанные водворены в ИВС ДП г.Алматы, досудебное расследование продолжается.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью,
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