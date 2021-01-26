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    21:27, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Психотропные вещества на два млн тенге изъяли у жительницы Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске задержали закладчицу психотропных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что 11 января сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО в областном центре задержана 21-летняя закладчица психотропных веществ. С целью легкой наживы девушка решила организовать сбыт психотропных веществ бесконтактным способом, путем «закладок» на территории города и получения денежных средств через безналичный расчет.

    «При задержании в квартире у подозреваемой было изъято более 200 гр. психотропного вещества, что равно 650 разовым дозам, стоимость которых на черном рынке составляет более 2 млн. тенге, так же были изъяты устройства для взвешивания и приспособления для упаковки доз», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч.3 п. 3,5 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

    Отметим, за совершение данного преступления предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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