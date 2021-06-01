Психотропные препараты изъяты у двоих медиков и реализатора в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау у двоих медицинских работников и реализатора полицейскими изъяты психотропные препараты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»№

«Молодой мужчина, занимавшийся реализацией психотропных препаратов, был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек». Он незаконно сбывал препараты на проспекте Азаттык.

В ходе проверки у 22-летнего мужчины изъято 58 штук трамадола и 31 штука тропикамида.В отношении него собранные документы направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области по факту нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по статье 426 КоАП РК. Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек« у двоих медицинских работников изъято 1280 таблеток трамадола и 69 штук тропикамида. Собранные документы направлены в управление местной полицейской службы Атырауской области и в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Атырауской области»,- сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.