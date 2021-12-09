Психотропное вещество изъято у жительницы Павлодара
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре задержана женщина с психотропным веществом. По этому факту проводится досудебное расследование, подозреваемая водворена в ИВС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В городе Павлодаре в ходе оперативно-розыскных мероприятий, павлодарскими оперативниками задержана горожанка, у которой согласно заключению экспертизы изъято психотропное вещество весом 0, 0401 грамма», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По этому факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК Республики Казахстан «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», добавили в ДП региона.
«Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания города Павлодар», - отметили в правоохранительных органах.
Напомним, в Павлодаре закладчицу наркотиков приговорили к 10 годам тюрьмы.
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