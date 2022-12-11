Психолого-медико-педагогическую консультацию открыли в Шахтинске

11 Декабря 2022, 12:33

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В городе Шахтинске открылась областная психолого-медико-педагогическая консультация № 6 (ПМПК). Она будет обслуживать более 50 тысяч детей с особыми образовательными потребностями от рождения до 18 лет из Шахтинска, Сарани, Абайского и Нуринского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новая ПМПК находится в общеобразовательной школе № 3, улица Парковая, здание 35а. Пропускная способность консультации составит около 800 детей в год, что вдвое уменьшит очередь детей в действующие ПМПК области.

«Вопрос образования детей с особыми образовательными потребностями находится в центре внимания. Для улучшения качества жизни детей в области развивается инфраструктура инклюзивного образования. Одним из направлений является расширение сетей ПМПК», – пояснила руководитель Карагандинской областной ПМПК № 6 Акмарал Мукашева.

В ПМПК создана безбарьерная среда, есть пандусы, отсутствуют пороги, имеются тактильные дорожки, поручни, укомплектован штат специалистов.

В кабинетах есть все необходимое оборудование и диагностические методики для обследования и консультирования детей.

Жительница Шахтинска Касиет Башкенова стала одной из первых, кто прикрепился к новой ПМПК. Она приводит сюда свою шестилетнюю дочь Айым. Раньше женщина была вынуждена возить ребенка в Караганду.

«Раньше мы тратили много времени на поездки в Караганду, и пересадки отнимали много сил. Очередь свою приходилось ждать долго. А здесь нам близко, мы сможем получить квалифицированную помощь. С тех пор как мы стали посещать специалистов ПМПК, моя дочь раскрылась, у нее улучшилась память. Мы занимаемся два раза в неделю по часу с логопедом, дефектологом и психологом. Результаты радуют», – рассказала Касиет Башкенова.

Для записи ребенка на обследование в ПМПК необходимо подать электронное или бумажное заявление с приложением сопроводительных документов. Это сканированные копии свидетельства о рождении, заключения об инвалидности (при наличии), врачебно-консультационной комиссии о необходимости обучения на дому по состоянию здоровья (для детей, обучающихся на дому).

Для регистрации ребенка в консультации можно обратиться в канцелярию ПМПК № 6 или записаться, пройдя регистрацию в личном кабинете .

При этом жители Шахтинска, Сарани, Абайского и Нуринского районов, которые уже поставили в очередь ребенка в одну из ПМПК области, могут открепиться и заново пройти регистрацию в психолого-медико-педагогическую консультацию № 6.