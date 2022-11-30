Психологическую реабилитацию проходят работавшие на пожаре в ЖК «Қаһарман» спасатели

30 Ноября 2022, 20:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Десять пожарных-спасателей, участвовавших в ликвидации пожара в ЖК «Қаһарман» проходят реабилитацию в Центре психологической подготовки МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Психологи проводят специализированные психотерапевтические сессии с реабилитационной целью после перенесенных стрессов и потери боевого товарища и друга, а также для защиты психического здоровья спасателей, что позволит спасателям снять психологическое напряжение и сформировать психоэмоциональный фон для выполнения поставленных задач столь опасной и ответственной профессии-спасатель.

Центр психологической подготовки создан в 2021 году в целях совершенствования и повышения уровня психологической подготовки сотрудников МЧС.

Уникальностью центра является инновационный подход к системе психологической подготовки сотрудников, применение новейших технологий: оперативный профайлинг, уникальные разработки в области нейрофизиологии когнитивной психологии, а также накопленные опытными психологами Центра практические техники в области экстремальной психологии.

Психотерапевтические сеансы в течение 5-7 дней с применением специальной аппаратуры направлены также на проведение тренировок выносливости, быстроты реакций, оперативности мышления и тренировки психоэмоциональной устойчивости.

На втором этапе психотерапевтические сеансы пройдут члены семей спасателей.

В функции Центра также входит подготовка и определение кадрового потенциала, определение ресурсов сотрудников. За время существования Центра проведена работа с более чем 700 сотрудниками, проведено более 30 тренингов.

16 ноября текущего года произошел пожар в жилом доме «Кахарман» по проспекту Бауыржан Момышулы 14. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

Ранее сообщалось, что причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшее к воспламенению изоляции электропроводов.

Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и был в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что его подключали к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

20 ноября в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи.

По факту пожара в Астане было проведено служебное расследование.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных.

Семья Аскара Забикулина получила трехкомнатную квартиру. Одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.