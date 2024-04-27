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    19:00, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Психологическую помощь будут оказывать в РК дебоширам и абьюзерам

    бытовое насилие
    Фото: pixabay

    Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа «Об утверждении  порядка и условий  оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения» на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как говорится в пояснительной записке, документ разработан в соответствии с подпунктом 59-7) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», в целях реализации Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

    Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, а также требования для психологов системы здравоохранения по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с лицами, совершившими бытовое насилие.

    Теги:
    Бытовое насилие Законопроекты психология Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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