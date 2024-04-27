Психологическую помощь будут оказывать в РК дебоширам и абьюзерам

Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа «Об утверждении порядка и условий оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения» на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как говорится в пояснительной записке, документ разработан в соответствии с подпунктом 59-7) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», в целях реализации Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, а также требования для психологов системы здравоохранения по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с лицами, совершившими бытовое насилие.