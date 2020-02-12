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Психологическую помощь пожилым людям оказывают волонтеры в Темиртау

12 Февраля 2020 15:25
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Психологическую помощь пожилым людям оказывают волонтеры в Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из лидеров волонтерской группы «Кумысти ериктилер» Бирликпай Ордабаев из Темиртау рассказал, какую работу проводят члены их организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В нашей организации есть около 100 человек. Все пенсионеры. Многие наши пенсионеры совсем не активны в жизни, не хотят просто даже выходить из дому. Пожилым людям не хватает элементарного общения. У них нет круга общения. В итоге они остаются наедине с самим собой, именно поэтому они не долго живут. Их члены семьи не спешат с ними поговорить. Многие не находят общего языка. Когда их спрашиваешь: почему вы не общаетесь со своими дедушкой или бабушкой, они отвечают, что те ничего не понимают, плохо слышат и так далее», - отметил Бирликпай Ордабаев в интервью журналистам перед запуском республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz в Нур-Султане.

По его словам, члены их волонтерской организации посещают дома с пожилыми людьми, стараются с ними поговорить и оказать психологическую помощь.

«С другой стороны пожилые люди находят всегда общий язык со своими сверстниками. Мы стараемся их вовлечь в беседу, они после общения становятся веселее и начинают с оптимизмом смотреть на жизнь. Мы также открыли в Темиртау клуб ветеранов, который работает по четырем направлениям, это рукоделие, литература и музыка. К нам приходят все кто желает – кто поет, кто играет на музыкальных инструментах», - добавил Бирликпай Ордабаев.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Общество, Волонтёрство,
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Автор:

Серик Сабеков

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