Психологическую помощь пожилым людям оказывают волонтеры в Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из лидеров волонтерской группы «Кумысти ериктилер» Бирликпай Ордабаев из Темиртау рассказал, какую работу проводят члены их организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей организации есть около 100 человек. Все пенсионеры. Многие наши пенсионеры совсем не активны в жизни, не хотят просто даже выходить из дому. Пожилым людям не хватает элементарного общения. У них нет круга общения. В итоге они остаются наедине с самим собой, именно поэтому они не долго живут. Их члены семьи не спешат с ними поговорить. Многие не находят общего языка. Когда их спрашиваешь: почему вы не общаетесь со своими дедушкой или бабушкой, они отвечают, что те ничего не понимают, плохо слышат и так далее», - отметил Бирликпай Ордабаев в интервью журналистам перед запуском республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz в Нур-Султане.

По его словам, члены их волонтерской организации посещают дома с пожилыми людьми, стараются с ними поговорить и оказать психологическую помощь.

«С другой стороны пожилые люди находят всегда общий язык со своими сверстниками. Мы стараемся их вовлечь в беседу, они после общения становятся веселее и начинают с оптимизмом смотреть на жизнь. Мы также открыли в Темиртау клуб ветеранов, который работает по четырем направлениям, это рукоделие, литература и музыка. К нам приходят все кто желает – кто поет, кто играет на музыкальных инструментах», - добавил Бирликпай Ордабаев.