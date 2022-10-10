Психическое здоровье: Чего лишаются люди признанные недееспособными

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вне зависимости от диагноза или расстройства все люди имеют равные возможности, и никто не должен ущемлять их права. Такое мнение высказала соучредитель общественного фонда «Nomad Rights», судебный юрист по восстановлению дееспособности лиц с психосоциальными заболеваниями Айгуль Шакибаева. По ее словам, люди с психосоциальной инвалидностью сталкиваются с дискриминацией в обществе и социальными барьерами из-за диагноза. Юрист борется за права лиц с инвалидностью, за восстановление дееспособности и призывает общественность проявить интерес к этому вопросу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Определенные трудности испытывают люди, признанные судом недееспособными, поскольку, согласно национальному законодательству они лишаются гражданских и политических прав.

«Полная реализация прав возможна только при правовом статусе дееспособности. Как известно, когда людей объявляют недееспособными, к ним назначают опекунов, которые будут действовать от их имени и принимать решения. Опекунами могут быть родственники или руководители учреждений. Если даже человек проживает в медучреждении, он имеет право сохранить дееспособность по состоянию здоровья и продолжать получать услуги от государства, условия круглосуточного стационара. Однако практика такова, что, если человек попадает в учреждение, то он лишается этого статуса», - пояснила судебный юрист по восстановлению дееспособности лиц с психосоциальными заболеваниями.

Обратное восстановление или «возврат дееспособности» – задача непростая. В период с 2018-2020 годы только 18 лицам из 30 тысяч 500 была восстановлена дееспособность.

«Суд признает человека дееспособным в случае выздоровления или значительного улучшения здоровья. С него снимается опека. Инициировать пересмотр судебного решения по причине полного или частичного выздоровления, или улучшения состояния здоровья могут только члены семьи, близкие родственники, независимо от совместного с ним проживания, прокурор, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, лечебное учреждение, опекун. Сам человек, лишенный всех прав, не может повлиять на пересмотр решения суда. Судебная система и судьи, органы опеки, врачи-психиатры, социальные работники сталкиваются с такими делами впервые и зачастую ни морально, ни профессионально не готовы к ним. Так, среди специалистов распространен старый подход к вопросу психического заболевания – медицинский, и они не рассматривают проблемы людей с психосоциальной инвалидностью с точки зрения прав человека», - пояснила спикер.

По ее словам, страны постсоветского пространства наладили юридическую практику восстановления дееспособности лиц с инвалидностью. Необходимо также Казахстану предпринимать меры для возвращения дееспособности лицам с инвалидностью, считает эксперт.

«Когда человек осознает свой статус недееспособности, он страдает от этого и не может воспользоваться своими правами. Это является хорошим показателем адекватности психического здоровья. Однажды я посетила интернат в Алматинской области и встретила молодую девушку. Она адекватно общалась, сказала, что лишена документов и личных денег. У нее нет элементарных возможностей и прав выйти за ворота учреждения и сходить в кино. Человек страдает из-за своего статуса. Это уже считается признаком выздоровления или ошибочного признания недееспособным», - пояснила спикер.

С 2017 года совместно с НПО «Психоаналитическая ассоциация» Айгуль Шакибаева реализует юридический механизм – стратегическое судопроизводство по возврату дееспособности бывшим получателям услуг медико-социальных учреждений. Они добиваются серьезных изменений в законодательстве для улучшения положения людей с ментальными нарушениями.

В этом году правозащитники разработали Концепцию изменения законов в защиту прав лиц с психосоциальной инвалидностью. Документ был представлен государственным органам.

«Мы поддерживаем просветительскую инициативу ВОЗ «Quality rights» в продвижении равных прав и снижения негативного отношения окружающих к человеку на основе психологических и других особенностей. Платформа «Quality rights» позволяет ознакомиться с концепцией правоспособности. Все люди имеют право принимать свои собственные решения, в том числе, люди, которые имеют психические заболевания или психосоциальную инвалидность. Наша инициатива еще не говорит о том, что одномоментно нужно возвращать дееспособность всем лицам с инвалидностью. Однако в обществе должны создаваться условия и возможности для тех людей, чьи права нарушены. Во многих странах вопрос лишения прав рассматривается тщательно и скрупулезно», - считает эксперт.

В частности, Айгуль Шакибаева предлагает механизм, по которому опекуны могли бы инициировать судебные дела в тех случаях, когда их опекаемые осознают свой статус дееспособности.

Юрист предлагает внести нормативную правку в Гражданский кодекс, который позволит человеку с инвалидностью самостоятельно подать заявление о восстановлении своей дееспособности. Сейчас в наших реалиях такое невозможно без участия опекуна, отмечает Айгуль Шакибаева.









Фото: instagram.com/prava_ocobennogo_rebenka











