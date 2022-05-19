19 Мая 2022 15:48

Психическое состояние солдата-беглеца проверили в больнице Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Солдат-срочник, самовольно покинувший место службы, а затем самостоятельно прибывший в опорный пункт полиции города Актау, прошел медицинское обследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Министерство обороны касательно распространяемой в социальных сетях информации о возможном психическом расстройстве военнослужащего срочной службы одной из воинских частей г. Актау дало пояснение.

«18 мая 2022 года примерно в 12.00 часов командованием части было замечено, что военнослужащий срочной службы войсковой части 25744 рядовой А. проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой. О случившемся было сообщено родителям солдата», - проинформировали в Минобороны.

Для медицинского осмотра молодой человек был доставлен в областную больницу.

«По результатам обследования, где ему провели МРТ, КТ головного мозга и проконсультировали у специалиста, телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая т.г. года запланировано проведение повторного осмотра у специалистов», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Кроме того в Минобороны опровергли информацию о принудительном доставлении призывника в районный отдел по делам обороны для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего призыва на срочную воинскую службу.

«4 мая 2022 года призывнику А. в установленном порядке была вручена повестка. 11 мая он прибыл на призывной пункт, где в ходе беседы ему и его родственникам было доведено, что он будет проходить службу в г. Актау, не убывая в другой гарнизон. В дальнейшем при прохождении призывной комиссии призывник А. изъявил служить в рядах Вооруженных сил, прошел медицинское обследование и жалоб на состояние здоровья не предъявлял», - сообщили в ведомстве.

По произошедшему факту военной полицией проводится проверка.

Как сообщалось ранее, солдат-срочник 14 мая во время несения патрульно-постовой службы не прибыл на место сбора и убытия войсковых нарядов в воинскую часть, самовольно покинув место службы в неизвестном направлении. 17 мая покинувший место службы солдат-срочник явился в полицию.