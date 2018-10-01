Псевдосотрудник акимата продавал дешевые квартиры в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За последние три месяца в полицию областного центра поступило 7 заявлений на предприимчивого псевдоработника акимата, который предлагал помощь в приобретении несуществующей дешевой жилплощади, передает МИА «Казинформ».

К примеру, 25августа в дежурную часть городского отдела полиции обратилась 27-летняя женщина. Ее знакомый, якобы работник областного акимата, еще в июне 2016 года зная, что они с мужем хотят приобрести квартиру, предложил им черновой проект в 12-этажном доме. Он даже принес чертежи дома и буклеты. Для пущей убедительности свозил супругов на место стройки и пообещал им три 3-комнатные квартиры на общую сумму 20 млн тенге.

И устькаменогорцы отдали свои деньги практически незнакомому человеку.

Мошенник брал тем, что представлялся специалистом руководящего звена, и что вопросы распределения жилья находятся именно у него «в руках». Люди собрали деньги разными путями: продавали автомобили, брали кредиты, просили в долг у родственников и знакомых. А отдавая их, даже не брали расписку. На сегодняшний день общая сумма ущерба составила около 60 млн тенге.

Сотрудниками УВД Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по статье УК РК «Мошенничество в особо крупном размере».