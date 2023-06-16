Прыжок мужчины с восьмого этажа предотвратил полицейский в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прыжок ценою в жизнь предотвратил полицейский в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью в полицию поступил вызов от жительницы дома о том, что в квартире скандалит сын и грозится спрыгнуть с балкона восьмого этажа. По приезду на место, сотрудники следственно-оперативной группы управления полиции района Сарыарка обнаружили, что мужчина закрылся изнутри. Первая на переговоры с сыном пошла мать, пытаясь уговорить его, однако он вел себя агрессивно и не хотел ее слушать. После разговора с ним женщина вошла в квартиру, но мужчина стал кричать и подбежал к окну.

Криминалист Сугур Макаров, воспользовавшись тем, что в комнате не было освещения, вошел за женщиной в комнату. Когда дебошир отвлекся, полицейский бросился за ним на балкон. Но заметив подбегающего сотрудника, мужчина быстро перелез через окно балкона. Не теряя самообладания, Макаров успел обхватить его за пояс в тот момент, когда мужчина уже оттолкнулся. Страж порядка пытался затащить его обратно на балкон, но мужчина вырывался и своим весом тянул полицейского вниз, схватив его за рубашку. На подмогу подбежали коллеги и общими усилиями затащили мужчину в квартиру. Ему была оказана психологическая помощь.

О том, что подтолкнуло 33-летнего жителя столицы на такой поступок, выясняют полицейские.