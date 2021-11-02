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    00:01, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Прыгнувшего в воду с моста 17-летнего костанайца спасли полицейские

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Полицейские спасли 17-летнего костанайца, прыгнувшего в воду с моста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    1 ноября около восьми вечера на пульт «102» поступило сообщение от очевидцев, что с Большого моста в городе Костанай спрыгнул парень. На место происшествия немедленно прибыл автопатруль в составе лейтенанта полиции Батыржана Бейсенбина и старшего лейтенанта полиции Мырзахана Султанова. Полицейские были на месте происшествия через две минуты.

    «Мы увидели, что человек в одежде тонет. Учитывая температуру, он мог погибнуть сразу», - рассказал о событиях Батыржан Бейсенбин.

    Полицейские разделись и прыгнули в воду. Шанс спасти пострадавшего мог быть лишь в случае, когда одежда не мешала плыть. Парня удалось спасти и вытащить на берег. Прибывшая скорая привела в чувства костанайца, спрыгнувшего с моста. На вопрос о причине поступка парень ответил, что поссорился с девушкой.

    Первая помощь была оказана и стражам порядка. Мырзахан Султанов поранил ногу при выходе на берег. Состояние здоровья 17-летнего парня стабильное, ему оказана первая помощь при переохлаждении.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Костанайская область Видео Происшествия Правоохранительные органы
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