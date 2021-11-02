Прыгнувшего в воду с моста 17-летнего костанайца спасли полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Полицейские спасли 17-летнего костанайца, прыгнувшего в воду с моста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

1 ноября около восьми вечера на пульт «102» поступило сообщение от очевидцев, что с Большого моста в городе Костанай спрыгнул парень. На место происшествия немедленно прибыл автопатруль в составе лейтенанта полиции Батыржана Бейсенбина и старшего лейтенанта полиции Мырзахана Султанова. Полицейские были на месте происшествия через две минуты.

«Мы увидели, что человек в одежде тонет. Учитывая температуру, он мог погибнуть сразу», - рассказал о событиях Батыржан Бейсенбин.

Полицейские разделись и прыгнули в воду. Шанс спасти пострадавшего мог быть лишь в случае, когда одежда не мешала плыть. Парня удалось спасти и вытащить на берег. Прибывшая скорая привела в чувства костанайца, спрыгнувшего с моста. На вопрос о причине поступка парень ответил, что поссорился с девушкой.

Первая помощь была оказана и стражам порядка. Мырзахан Султанов поранил ногу при выходе на берег. Состояние здоровья 17-летнего парня стабильное, ему оказана первая помощь при переохлаждении.



