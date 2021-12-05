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Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане

5 Декабря 2021 15:52
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Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Арестован 19-летний житель Нур-Султана, прыгнувший на спор в фонтан ТРЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

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«В полицию на канал «102» поступило сообщение о том, что молодой человек прыгнул со второго этажа в фонтан ТРЦ «Mega SilkWay». Установлено, что 19-летний житель столицы, проспорив друзьям, спрыгнул в фонтан, расположенный на первом этаже. Невольными свидетелями опасной выходки стали посетители центра.

Молодой человек был задержан охраной ТРЦ и передан прибывшим сотрудникам полиции. Нарушитель общественного порядка доставлен в отдел полиции района «Есиль», - сообщили в пресс-службе ведомства.


В отношении него возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. По решению Специализированного межрайонного административного суда правонарушитель подвергнут аресту. Задержанный и ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, громко проигрывая музыку в метро Алматы.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК   #Общество  
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Сафаргалиева Малика
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