Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Арестован 19-летний житель Нур-Султана, прыгнувший на спор в фонтан ТРЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«В полицию на канал «102» поступило сообщение о том, что молодой человек прыгнул со второго этажа в фонтан ТРЦ «Mega SilkWay». Установлено, что 19-летний житель столицы, проспорив друзьям, спрыгнул в фонтан, расположенный на первом этаже. Невольными свидетелями опасной выходки стали посетители центра.

Молодой человек был задержан охраной ТРЦ и передан прибывшим сотрудникам полиции. Нарушитель общественного порядка доставлен в отдел полиции района «Есиль», - сообщили в пресс-службе ведомства.





В отношении него возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. По решению Специализированного межрайонного административного суда правонарушитель подвергнут аресту. Задержанный и ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, громко проигрывая музыку в метро Алматы.