Прыгнул в реку и сломал шею: школьник утонул в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Трагедия произошла сегодня утром в Костанае в микрорайоне «Аэропорт» на реке Тарелочка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Факт подтвердили в областном управлении здравоохранения.

«Сегодня в 10:30 часов поступил звонок в скорую помощь. Бригада немедленно выехала на вызов. По месту приезда бригада дождалась, пока тело 15-летнего подростка вынесут из воды, - сообщили в ведомстве. — На момент осмотра были проведены реанимационные мероприятия. Безрезультатно. Бригада констатировала смерть».

По предварительным данным, как отмечают в управлении, погибший прыгнул в воду и получил перелом шеи, о чем свидетельствует тот факт, что в легких было мало воды.