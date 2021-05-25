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    15:47, 25 Май 2021 | GMT +6

    Прыгнул в реку и сломал шею: школьник утонул в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Трагедия произошла сегодня утром в Костанае в микрорайоне «Аэропорт» на реке Тарелочка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Факт подтвердили в областном управлении здравоохранения.

    «Сегодня в 10:30 часов поступил звонок в скорую помощь. Бригада немедленно выехала на вызов. По месту приезда бригада дождалась, пока тело 15-летнего подростка вынесут из воды, - сообщили в ведомстве. — На момент осмотра были проведены реанимационные мероприятия. Безрезультатно. Бригада констатировала смерть».

    По предварительным данным, как отмечают в управлении, погибший прыгнул в воду и получил перелом шеи, о чем свидетельствует тот факт, что в легких было мало воды.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Костанайская область Общество Происшествия Минздрав РК
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