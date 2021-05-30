Прыгнул с обрыва: мужчину спасли в реке Аксу в Шымкенте

ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Мужчина прыгнул с обрыва в реку Аксу. Сильное течение горной реки унесло его на противоположный берег, переплыть самостоятельно он не мог. Все попытки друзей оказать ему помощь были безуспешны, поэтому они приняли решение вызвать спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

29 мая 2021 года в 20 часов 36 минут 4 спасателей выехали в с.Кызыл Жайлау Толебийского района Туркестанской области для оказания помощи. Компания из 11 человек приехала из города Шымкент на отдых в каньон Аксу. 23-летний мужчина прыгнул с обрыва в реку Аксу. Сильное течение горной реки унесло его на противоположный берег, переплыть самостоятельно он не мог. Все попытки друзей оказать ему помощь были безуспешны, поэтому они приняли решение вызвать спасателей.

Ширина реки Аксу в этом месте составляет 25-30 метров, глубина 1,5 м. Сильное течение, ледяная вода, работа в ночное время затрудняло спасательные работы. В 01:50 ч. 30 мая после нескольких попыток, спасателям Шымкента удалось перекинуть веревку на противоположный берег и переправить мужчину. На момент спасения состояние его было удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждался.

«Уважаемые жители города Шымкент! Выезжая на природу отдыхать, будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасного поведения на воде. Рассчитывайте свои силы и возможности, не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с обрыва. Помните! В горах течение рек сильное, ваша безрассудность может обернуться бедой «, - предупреждает департамент по чрезвычайным ситуациям.