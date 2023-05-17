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    Прыгал под колеса авто: родителей школьника наказали в Алматинской области

    17 Мая 2023, 13:10

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Инспекторы ювенальной полиции установили личность школьника, который прыгал перед проезжающими машинами в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео мальчика, выбегавшего на проезжую часть навстречу движущимся авто, появилось в сети. По данным департамента полиции региона, им оказался учащийся средней школы №6 села КазЦИК.

    «С несовершеннолетним 2010 года рождения проведена профилактическая беседа. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК

    «Невыполнение обязанностей по воспитанию и (или) обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Правоохранители настоятельно рекомендуют родителям заботиться о воспитании своих детей, в том числе обучать их правилам дорожного движения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Дети
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