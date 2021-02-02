Прятавшихся от проверки в подвале караоке-бара посетителей оштрафовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжают работу мониторинговые группы. С начала этого года они проверили 10 978 объектов, выявили 429 нарушений санитарно-эпидемиологических и карантинных требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, на минувшей неделе в Караганде выявлены заведения, нарушившие режим работы, а также функционирующие, несмотря на запрет на их деятельности.

К примеру, после 22:00 в рестобаре «То Место» находились 13 посетителей, в лаундж-баре «Мята» - 33 человека. Также, несмотря на запрет, работали караоке-клуб «JanymSoul» (70 посетителей), кальянная «Tooman» и караоке-бар «Джем».

В частности, хозяин «Джема» всячески препятствовал работе мониторинговой группы: закрыл двери бара изнутри и не впустил проверяющих.

Мониторинговой группе пришлось вызвать МЧС, чтобы вскрыть двери в здании. В подвальном помещении и гараже прятались посетители, в числе которых были трое несовершеннолетних.

В отношении владельца «Джема» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 667 КРКоАП, к административной ответственности были привлечены и 57 посетителей караоке-бара.

А также на все увеселительные заведения-нарушители и на каждого их посетителя был наложен штраф 87 тысяч тенге.

Напоминаем, постановлением главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января жителям региона запрещается посещать объекты с неразрешённым видом деятельности, а также находиться на действующих объектах после их закрытия в зависимости от режима работы.