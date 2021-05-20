Прямые выборы сельских акимов: названы самые важные моменты принятого закона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев прокомментировал принятый сегодня в Сенате закон касательно выборности акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Сенате приняты поправки в Закон о выборах. Для всех нас появляются новые возможности, чтобы изменить окружающую нас действительность в лучшую сторону. Повторюсь: первые изменения мы, наверное, увидим через 100 дней после того, как будут избраны акимы сельских округов. Но реальные изменения будут происходить немного позже – когда пройдет первый срок полномочий, по итогам мы сможем увидеть, как было, и как стало», - сказал Нурлан Утешев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его мнению, еще важнее то, что вскоре последует следующий этап.

«С 2024 года у нас будет внедряться уже выборность акимов районов. И здесь для нас очень важно, чтобы тот пул людей, которые прошли выборы в качестве акимов сельских округов, в качестве маслихатов всех уровней, и даже депутатов Мажилиса, смогли принять участие в выборах акимов районов», - отметил спикер.

«И здесь, я думаю, постепенно сама жизнь будет подсказывать нам, каким образом мы можем влиять на то, чтобы исполнительная власть на местах становилась по-настоящему народной. Которая в первую очередь напрямую бы зависела от самого избирателя», - заключил Н. Утешев.

Напомним, сегодня в Сенате принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», одними из поправок которого стала возможность проведения прямых выборов акимов сельских округов.