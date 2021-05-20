+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прямые выборы сельских акимов: названы самые важные моменты принятого закона

20 Мая 2021 18:01
Поделиться:
Прямые выборы сельских акимов: названы самые важные моменты принятого закона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев прокомментировал принятый сегодня в Сенате закон касательно выборности акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди журналистов
Акмарал Альназарова обсудила с экспертами ОБСЕ вопросы предотвращения насилия в отношении женщин Мухтар Кул-Мухаммед встретился с послом Румынии в Казахстане Выборы сельских акимов должны проходить так, чтобы у граждан было к ним доверие – Расул Жумалы

«Сегодня в Сенате приняты поправки в Закон о выборах. Для всех нас появляются новые возможности, чтобы изменить окружающую нас действительность в лучшую сторону. Повторюсь: первые изменения мы, наверное, увидим через 100 дней после того, как будут избраны акимы сельских округов. Но реальные изменения будут происходить немного позже – когда пройдет первый срок полномочий, по итогам мы сможем увидеть, как было, и как стало», - сказал Нурлан Утешев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его мнению, еще важнее то, что вскоре последует следующий этап.

«С 2024 года у нас будет внедряться уже выборность акимов районов. И здесь для нас очень важно, чтобы тот пул людей, которые прошли выборы в качестве акимов сельских округов, в качестве маслихатов всех уровней, и даже депутатов Мажилиса, смогли принять участие в выборах акимов районов», - отметил спикер.

«И здесь, я думаю, постепенно сама жизнь будет подсказывать нам, каким образом мы можем влиять на то, чтобы исполнительная власть на местах становилась по-настоящему народной. Которая в первую очередь напрямую бы зависела от самого избирателя», - заключил Н. Утешев.

Напомним, сегодня в Сенате принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», одними из поправок которого стала возможность проведения прямых выборов акимов сельских округов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Акимат   #Выборы  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди журналистов
Акмарал Альназарова обсудила с экспертами ОБСЕ вопросы предотвращения насилия в отношении женщин
Мухтар Кул-Мухаммед встретился с послом Румынии в Казахстане
Выборы сельских акимов должны проходить так, чтобы у граждан было к ним доверие – Расул Жумалы
Популярное
1 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
2 Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq
3 2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
4 В Атырау гвардеец помог спасти детей из дымовой ловушки
5 Стоит ли казахстанцам бояться индийского штамма, ответили в Минздраве
Читайте также
Акмарал Альназарова обсудила с экспертами ОБСЕ вопросы предотвращения насилия в отношении женщин
Мухтар Кул-Мухаммед встретился с послом Румынии в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив