Прямые выборы сельских акимов: когда будут видны первые результаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев поделился своим мнением касательно введения института прямых выборов акимов сельских округов и поселков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень важный шаг, на который идет государство, чтобы стать по-настоящему «слышащим». Потому что это вопрос того, насколько власть отвечает интересам общества. И если в предыдущие 30 лет мы все время говорили о том, что сначала экономика, потом политика (благодаря этому постулату мы привлекли порядка 330 млрд долларов только прямых инвестиций), то сейчас государство говорит о том, что вопрос политики уже наступил. Давайте, займемся политикой, давайте выстроим ее так, чтобы это все работало во благо людей. И здесь, в первую очередь, самый первый, осторожный и прагматичный шаг – это прямые выборы акимов сельских округов, поселков», - сказал Нурлан Утешев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его мнению, это очень нужный государству шаг.

«Я считаю, что это очень нужно. И то, что сейчас это будет происходить через призму партии, это тоже своеобразный фильтр. Потом что за этого человека несет ответственность не только он сам, но и политическая сила, которая выдвигает данного кандидата», - отметил спикер.

Н. Утешев также поделился прогнозом по поводу того, когда будут видны первые результаты нововведения.

«Думаю, сразу на следующий день это не произойдет. Думаю, первые результаты мы должны увидеть через 100 дней. Самые первые результаты не произойдут повсеместно, но там, где люди будут осознанно и ясно представлять, зачем они идут на уровень акима, через 100 дней уже должны произойти первые изменения», - заключил спикер.