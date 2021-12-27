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Прямые выборы сельских акимов – демократический шаг в истории Казахстана - политолог

27 Декабря 2021 22:42
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Прямые выборы сельских акимов – демократический шаг в истории Казахстана - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициатива Главы государства внедрить и реализовать прямые выборы сельских акимов является важным демократический шагом в истории страны, считает политолог Казбек Майгельдинов, передает МИА «Казинформ».

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Политолог Казбек Майгельдинов написал в Facebook о промежуточных итогах выборов сельских акимов в 2021 году.

«Всего за пол года на треть обновился акимский корпус на селе (избрано 864 акима села). При этом из них 52 процента абсолютно новые лица (учителя, врачи, представители бизнеса и т.д.). В целом новые лица, с одной стороны, обновление, с другой, среди этих людей немало тех, кто впервые на госслужбе. Поэтом на начальном этапе им нужно оказывать поддержку по повышению квалификации.

Эти выборы стали настоящей оценкой работы партий на отдаленных участках, в поле так сказать. Так, в прямых выборах сельских акимов участие приняли все партии, при этом тройка лидеров: 671 чел – Нур Отан; 33 чел – Ауыл; 15 чел – Адал. Справедливости ради, итоги соответствуют политической активности самих партии. К примеру, многие партии страны грешат тем, что просыпаются лишь перед началом выборов, и далее исчезают с поля зрения, а значит и с поля зрения их электората. Однако прямые выборы будут продолжены и в следующем году. Далее выборы акимов районов и т.д. А значит партиям нужно вести более активную работу.

Именно в этой кампании определялся политический авторитет самовыдвиженцев. В результате 121 самовыдвиженцев стали новыми акимами (14% – неплохо для начала).

Возможно эти цифры будут расти. Однако для этого необходимо поднимать политграмотность и политкультуру в регионах, чтобы население стало более активным и включалась в значимые процессы своего региона, села или города. В этом и суть новой концепции развития местного самоуправления.

Как было отмечено, в следующем году более 300 ещё акимов будут избраны прямыми выборами.

При этом в целях создания эффективных механизмов выборов, рассматриваются вопросы увеличения периода агитации в зависимости от региона (сейчас это 10 дней), так как в густонаселённых ауылах в южных областях этого времени мало.

Также изменения финансирования кандидата путем дифференциации финансов в зависимости от числа и плотности населения ( сейчас сумма 200 тыс тенге на человека).

В целом для мониторинга качественного состава по поручению Президента в январе – феврале 2022 года будут проведены отчётные встречи перед населением выбранных акимов», – написал Майгельдинов.


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#Выборы акимов  
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