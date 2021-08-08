Прямые трансляции ответных матчей «Шахтера», «Кайрата» и «Тобола» в еврокубках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» организует прямую трансляцию трех матчей казахстанских клубов в еврокубках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Шахтер» — «Колос» в третьем отборочном раунде Лиги Конференций состоится 10 августа и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Матч «Алашкерт» — «Кайрат» в третьем раунде Лиги Европы состоится 12 августа и начнется на телеканале «Qazsport» в 21:00.

Матч «Жилина» — «Тобол» также пройдет 12 августа, время начала — в 22:45.