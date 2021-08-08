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Прямые трансляции ответных матчей «Шахтера», «Кайрата» и «Тобола» в еврокубках
8 Августа 2021 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» организует прямую трансляцию трех матчей казахстанских клубов в еврокубках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Прямая трансляция матча «Шахтер» — «Колос» в третьем отборочном раунде Лиги Конференций состоится 10 августа и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
Матч «Алашкерт» — «Кайрат» в третьем раунде Лиги Европы состоится 12 августа и начнется на телеканале «Qazsport» в 21:00.
Матч «Жилина» — «Тобол» также пройдет 12 августа, время начала — в 22:45.
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