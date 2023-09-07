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    01:00, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Прямые рейсы из Казахстана запустят в Токио, Сингапур и Нью-Йорк

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    Фото: КГА Министерства транспорта РК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр транспорта РК принял отчет президента Air Astana. Питер Фостер представил Марату Карабаеву отчет по подготовке компании к IPO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

    В ходе встречи президент АО «Эйр Астана» П.Фостер доложился о готовности авиакомпании выйти на IPO в 2024 году, о работе по отделению FlyArystan, а также об открытии рейсов в Токио и Сингапур в следующем году, а в Нью-Йорк - в 2025 году.

    Кроме того, он сообщил, что за 8 месяцев текущего года АО «Эйр Астана» приобрело 3 новых воздушных судна: 2 Аirbus A321CEO емкостью 180 кресел и Аirbus A320NEO емкостью 188 кресел. До конца года ожидается прибытие еще пяти Аirbus A320, что позволит повысить регулярность полетов и доступность воздушного транспорта.

    В завершение встречи Марат Карабаев дал поручения продолжить работу по обеспечению высокого уровня безопасности полетов, снижению стоимости авиабилетов и созданию благоприятных условий для развития транзитно-логистического потенциала Казахстана.

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