Прямые рейсы из Казахстана запустят в Токио, Сингапур и Нью-Йорк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр транспорта РК принял отчет президента Air Astana. Питер Фостер представил Марату Карабаеву отчет по подготовке компании к IPO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

В ходе встречи президент АО «Эйр Астана» П.Фостер доложился о готовности авиакомпании выйти на IPO в 2024 году, о работе по отделению FlyArystan, а также об открытии рейсов в Токио и Сингапур в следующем году, а в Нью-Йорк - в 2025 году.

Кроме того, он сообщил, что за 8 месяцев текущего года АО «Эйр Астана» приобрело 3 новых воздушных судна: 2 Аirbus A321CEO емкостью 180 кресел и Аirbus A320NEO емкостью 188 кресел. До конца года ожидается прибытие еще пяти Аirbus A320, что позволит повысить регулярность полетов и доступность воздушного транспорта.

В завершение встречи Марат Карабаев дал поручения продолжить работу по обеспечению высокого уровня безопасности полетов, снижению стоимости авиабилетов и созданию благоприятных условий для развития транзитно-логистического потенциала Казахстана.