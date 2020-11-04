Прямые эфиры против коррупции проводит Центр добропорядочности в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 90 прямых эфиров против коррупции провел Центр добропорядочности «Адалдық – адамшылық бастауы», работающий на базе электронной библиотеки города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитовой, Центр добропорядочности «Адалдық – адамшылық бастауы» создан при информационно-просветительском штабе по формированию антикоррупционной культуры.

«Для формирования в обществе нетерпимости к коррупции, пропаганды честности, справедливости клуб ежедневно проводит прямые эфиры с общественными деятелями, руководителями учреждений образования, колледжей, школ, предприятий Акмолинской области», - отметила А. Сабитова.

В связи с пандемией вся работа центра осуществляется в онлайн-формате. Так, с августа по настоящее время было организовано более 90 прямых эфиров: 35 – с учреждениями образования, 19 – с дошкольными учреждениями, 5 – с общественными деятелями и т.д.

Особенность проекта в том, что в профилактику коррупционных рисков оказываются вовлечены граждане всех возрастов и различных сфер.