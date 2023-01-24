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Прямые авиарейсы возобновляются между Казахстаном и Азербайджаном

24 Января 2023, 11:14
Прямые авиарейсы возобновляются между Казахстаном и Азербайджаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Азербайджанской Республики проработал вопрос возобновления авиакомпанией «Азербайджан Хава Йоллары» регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Баку – Астана и Баку – Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

Азербайджанская авиакомпания, начиная с 10 марта текущего года, планирует возобновление регулярных пассажирских рейсов по маршруту Баку – Астана с частотой 2 рейса в неделю (четверг, суббота), а также с 11 марта текущего года по маршруту Баку – Алматы с частотой 2 рейса в неделю (среда, воскресенье). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А-319/Е-190/Б-757.

В Комитете добавили, что возобновление авиасообщения между столицами Казахстана и Азербайджана будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Казахстан возобновил и открыл международные авиарейсы в 29 стран.


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