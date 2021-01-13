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Прямую трансляцию матча «Кайрата» в Лиге чемпионов покажут в Казахстане
13 Января 2021 14:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» в прямом эфире покажет матч 1/16 финала Лиги Чемпионов по футзалу между АФК «Кайрат» и могилевским «Витэном», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
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Встреча состоится 16 января 2021 года в спорткомплексе «Олимпиец» города Могилев. Матч стартует в 17:00 по времени Нур-Султана.
Игры 1/16 финала Лиги Чемпионов будут состоять из одного поединка.
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