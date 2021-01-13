Прямую трансляцию матча «Кайрата» в Лиге чемпионов покажут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» в прямом эфире покажет матч 1/16 финала Лиги Чемпионов по футзалу между АФК «Кайрат» и могилевским «Витэном», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Встреча состоится 16 января 2021 года в спорткомплексе «Олимпиец» города Могилев. Матч стартует в 17:00 по времени Нур-Султана.

Игры 1/16 финала Лиги Чемпионов будут состоять из одного поединка.



