Прямой эфир в соцсетях провели полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента полиции провели двухчасовой прямой эфир в Facebook и Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, на вопросы, связанные с обеспечением дорожной безопасности, отвечали и.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш, и.о. начальника управления административной полиции Назар Байматов и руководитель процессингового центра Сергей Гизбрехт.

За два часа полицейские получили 146 вопросов. Некоторые из них взяли на контроль, на большую часть дали ответы на месте.

«В основном жителей города и области интересовали темы состояния улично-дорожной сети, разъяснение пунктов правил дорожного движения, работа интеллектуальных перекрестков. Больше всего вопросов поступило именно по дорожным знакам, светофорным объектам и по состоянию дорожного покрытия», - рассказали в пресс-службе.





Полицейские говорят, что прямой контакт с широкой аудиторией в соцсетях позволяет оперативно решить проблемные моменты и стражи порядка имеют полную картину ситуации в городе и в области.

Очередной прямой эфир в департаменте планируют провести 16 октября с руководством следственно-оперативных подразделений.