Прямой эфир розыгрыша среди вакцинированных в столице состоится 31 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Четвёртый розыгрыш ещё двух iPhone12 и других ценных призов пройдёт в прямом эфире 31 июля на страницах акимата Нур-Султана в социальных сетях Facebook и YouTube, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Участие в четвёртом розыгрыше примут вакцинированные в период с 24 июля по 30 июля включительно. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно.

Помимо этого, среди вакцинированных с 28 июля по 6 августа включительно будут разыграны ещё три iPhone12. В данном розыгрыше участие примут вакцинированные в торговых комплексах – «Абу Даби Плаза», «Керуен», «Сарыарка» и закреплённых за ними организациях ПМСП - городские поликлиники №2, 9 и 14. Прямой эфир данного розыгрыша пройдёт 7 августа.

Регистрироваться или заполнять анкету для участия в розыгрышах от акимата гражданам не нужно. Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов акиматом проводится еженедельно - до конца лета.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.