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Прямой авиарейс запускают между Казахстаном и Оманом

28 Февраля 2023, 09:35
Прямой авиарейс запускают между Казахстаном и Оманом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства по увеличению количества международных рейсов, а также реализации режима «открытое небо», Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Омана проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов оманской лоукост авиакомпанией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, Salam Air планирует начать выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Маскат – Алматы с 1 июля 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа А-320neo и А-321neo.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате (Оман), начал выполнять полеты в 2016 году.

Авиакомпания выполняет международные рейсы почти в 20 стран мира (Чехия, Босния и Герцеговина, Судан, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индия и т.д.) по 30 маршрутам.

В парке авиакомпании имеется 11 воздушных судов типа Airbus А320neo, A321neo.


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