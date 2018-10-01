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Прямой авиарейс планируется запустить между Астаной и Белградом

10 Октября 2018 09:18 212
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Прямой авиарейс планируется запустить между Астаной и Белградом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Установлена правовая база для прямых рейсов между Казахстаном и Сербией, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК. 

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«В ходе официального визита Президента Республики Сербия Александра Вучича в Республику Казахстан была создана правовая база для прямого воздушного сообщения между двумя странами путем подписания соответствующего меморандума. Авиакомпаниям сторон предоставлено право выполнять по 7 рейсов в неделю между Астаной и Белградом»,- говорится в сообщении.

Меморандум о взаимопонимании в области воздушного транспорта подписали министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек и заместитель премьер-министра - министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия Зорана Михайлович.

Комитетом гражданской авиации МИР РК ведется планомерная работа по созданию условий для открытия новых рейсов.

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Ключевые слова: Астана, Транспорт, Евросоюз,
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