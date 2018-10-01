Прямой авиарейс планируется запустить между Астаной и Белградом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Установлена правовая база для прямых рейсов между Казахстаном и Сербией, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

«В ходе официального визита Президента Республики Сербия Александра Вучича в Республику Казахстан была создана правовая база для прямого воздушного сообщения между двумя странами путем подписания соответствующего меморандума. Авиакомпаниям сторон предоставлено право выполнять по 7 рейсов в неделю между Астаной и Белградом»,- говорится в сообщении.



Меморандум о взаимопонимании в области воздушного транспорта подписали министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек и заместитель премьер-министра - министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия Зорана Михайлович.



Комитетом гражданской авиации МИР РК ведется планомерная работа по созданию условий для открытия новых рейсов.