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Прямой авиарейс планируется запустить между Астаной и Белградом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Установлена правовая база для прямых рейсов между Казахстаном и Сербией, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.
«В ходе официального визита Президента Республики Сербия Александра Вучича в Республику Казахстан была создана правовая база для прямого воздушного сообщения между двумя странами путем подписания соответствующего меморандума. Авиакомпаниям сторон предоставлено право выполнять по 7 рейсов в неделю между Астаной и Белградом»,- говорится в сообщении.
Меморандум о взаимопонимании в области воздушного транспорта подписали министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек и заместитель премьер-министра - министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия Зорана Михайлович.
Комитетом гражданской авиации МИР РК ведется планомерная работа по созданию условий для открытия новых рейсов.
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